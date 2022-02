Las ya clásicas parodias que el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, protagoniza cada año por estas fechas en la fiesta de Carnaval de su concello tuvo su réplica ayer en el Campo da Feira de Carral. El oleirense, presidente de Alternativa dos Veciños, disfrutó a carcajadas junto a los pollitos y gallinas de los que iban disfrazados el alcalde, Javier Gestal, y los concejales del partido que dirige, de la representación de un matrimonio entre el líder del partido socio del Gobierno, Pablo Couto, del PSOE, con el exalcalde y portavoz del PP, José Luis Fernández Mouriño.

Casamos?, rezaba el cartel que llevaba el disfrazado de Pablo Couto. La foto que captó el momento de la unión fue enviada ayer a los medios de comunicación desde prensa de Alternativa dos Veciños, que aseguró desconocer quiénes se encontraban bajo los disfraces que encarnaron la crítica a los últimos acuerdos entre PSOE y PP, que en varios temas votaron juntos, evidenciando la mala salud de la coalición.

Dos de los asuntos más polémicos en los últimos meses de la política municipal carralesa fueron los que llevaron a ponerse del mismo bando a PSOE y PP, con Alternativa en frente y, en algún caso, en el blanco. La renuncia del partido que lidera el Ejecutivo municipal a la subvención del IDAE detonó la paz en el bipartito. Ya en noviembre, los socialistas, los populares y la edil no adscrita, la exedila del PP Florinda Duarte, votaron juntos que el Concello dé marcha atrás y acepte la ayuda, reclamación que volvieron a aprobar en sesión plenaria en enero. El alcalde defendió el rechazo por inviable, al no poder el Concello disponer de fondos para adelantarlos y afrontar los 300.000 euros de aportación municipal, aunque Couto afirmó que la Diputación había prometido colaborar. La oposición se unió también para exigir una bajada de sueldos del Gobierno local, impulsada por la concejala no adscrita, que el regidor impidió votar amparado en dos informes que sostienen que adolecía de “vicio de nulidad radical”.

El beso entre los contrayentes despertó el asombro y la risa también de un grupo de niños que habían acudido con sus disfraces al Campo da Feira, donde se celebró un taller, un desfile y un concurso.