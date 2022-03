Real Academia Galega. Vieiro: “Camiño estreito formado á forza de pasaren por el a pé persoas e animais”. A Asociación Cultural das Mariñas Vieiros naceu en maio do ano 2000 co obxectivo de traballar a prol da cultura máis alá da organizada polas institucións ou administracións e dándolle máis protagonismo á comarca. Ao longo de todo este tempo organizou presentación de libros, debates, concertos, teatro. A entidade cumpriu vinte anos de cheo na pandemia, en 2020, polo que adiaron a celebración dos vinte anos ata agora, que se festexará mañá xoves ás 20.00 horas no teatro As Torres de Santa Cruz en Oleiros. Haberá intervencións de directivos, un vídeo e un concerto de César Morán.

O escritor Nacho Taibo foi o primeiro presidente de Vieiros e nun vídeo feito para a presentación no acto do aniversario conta como foi fundada “por un grupo de amigos” de As Mariñas. “Pedíronme que fose presidente porque estaba censado en Cambre, vivía en Bergondo, traballaba en Oleiros e tomaba os viños en Sada”, relata con bo humor Taibo, que sinala que a finalidade era “que non tivese sempre o protagonismo de todos os feitos culturais a querida cidade da Coruña”. A asociación naceu nunhas xuntanzas na casa do escritor e editor Pancho Pillado en O Castelo e presentouse despois en A Fábrica de Perillo. A longo dos anos a entidade promoveu debates nos que se analizaron “temas que hoxe están totalmente de actualidade: o saneamento da ría de O Burgo, a creación da área metropolitana, o dereito á morte digna, a creación dunha renda de inserción mínima, a guerra e a problemática da muller en Afganistán”, conta Servando López, no vídeo. López formou parte da primeira directiva como secretario. A Festa da Palabra, que incluía unha chea de actividades (conta contos, poesía, música, teatro) polo Día das Letras Galegas, o Foro Minuto, con participación de alcaldes da comarca, o debate dos efectos do Prestige e en 2010 o evento Arde Perillo que xuntou a grandes mestres míticos da música popular como o trompetista Manuel Eiroa e o gaiteiro Pepito Temprano (e con eles Sito Sedes de Os Satélites e Xurxo Souto), foron algunhas das iniciativas mais recoñecidas de Vieiros. Nacho Taibo sinala que o promotor da idea da asociación foi “alguén que non consta” en ningunha directiva, e que foi Antón Tenreiro, exconcelleiro do BNG de Oleiros. Despois de Taibo o segundo presidente foi o músico e escritor Antón Reixa (veciño de Oleiros) que no vídeo subliña a “sorte de gozar da confianza da xente de Vieiros para ser presidente un tempo feliz”. O actual presidente, que dentro de moi pouco deixará o cargo para renovar a dirección, é Uxío Pedreira, quen fai unha mención especial a Francisco Pillado, “unha desas persoas irrepetibles”. “Eu teño a ilusión de que non se perda todo o que se fixo, debates importantes, actos culturais”, di Manuel Ferreiro, tesoreiro na primeira directiva, e que gardou recortes de prensa de todas as actividades de Vieiros.