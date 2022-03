Unidade Local es un nuevo partido político de la comarca de A Coruña que realizó esta mañana su presentación en sociedad. Sus impulsores son José Juan Santos (exconcejal de Marea Veciñal en Culleredo), Antonio Patiño (edil no adscrito en Arteixo) e Isidro Taibo (exconcejal del BNG en Culleredo), que se encargaron de exponer las líneas generales en las que se basará esta formación, que asegura que presentará candidaturas en Arteixo, A Laracha, Culleredo y Paderne de cara a las elecciones municipales de 2023.

¿Cómo se define este partido político? “Es un proyecto construido desde la base para representar los intereses de la mayoría social, fundado por vecinos concienciados y comprometidos con su municipio y preocupados por el rumbo que la política municipal está tomando. Unidade Local se define por la honestidad y el deseo de mejorar la gestión local de nuestros concellos y transformarlos en un lugar más habitable”. El acto de presentación, al que acudieron cerca de un centenar de personas, según indicó la organización, se celebró en un restaurante de O Seixedo, en Arteixo.

El concejal no adscrito en la Corporación arteixana, Antonio Patiño, explicó que esta formación política tiene como objetivo “aportar propuestas y soluciones” para los vecinos. “Queremos hacer una política objetiva y sin acritud. No vamos a usar el no por el no”, indicó. También explicó la puesta en marcha de este proyecto empezó a gestarse en 2019, al poco tiempo de que su salida de Alternativa dos Veciños, partido con el que concurrió a las últimas elecciones municipales. Entonces, junto a José Juan Santos e Isidro Taibo, empezó a diseñar este partido político, que fue inscrito en el registro del Ministerio del Interior en mayo de 2021.

Por su parte, José Juan Santos aseguró que esta iniciativa busca “contar con lo que la gente necesita” y se mostró satisfecho por la acogida que tuvo la presentación realizada esta mañana.

El secretario general será Santos, el secretario de organización será Taibo y el secretario de administración, Patiño.