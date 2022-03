O Concello de Bergondo convocou o III Premio de Poesía Filomena Dato, quedando así aberto o prazo para a presentación dos traballos. As persoas que desexen participar deberán presentar os seus orixinais na Casa da Cultura do Concello e a data límite de entrega será o 29 de xullo de 2022.

O premio, ao que poden presentarse libros de poesía inéditos e escritos en lingua galega cunha extensión non inferior aos 500 versos, ten unha dotación económica de 2.000 euros.

Este certame pretende continuar co seu proceso de asentamento no panorama cultural galego co obxectivo de contribuír á difusión da lingua e a literatura galega á vez que rescata do esquecemento a figura da feminista galega Filomena Dato Muruais (1856-1926).