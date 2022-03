El concejal del PP de Betanzos y exsenador José Ángel Rodríguez Prieto presentó hoy su renuncia por motivos laborales. Según informa la formación en un comunicado, la nueva responsabilidad profesional que asumirá en un banco es "incompatible con el ejercicio de cargo público".

"Es un paso que me cuesta dar porque llevo años defendiendo las ideas y valores del PP y compartiendo muchas horas de trabajo con mis compañeros y compañeras pero he decidido aceptar el reto profesional que me han ofrecido", apunta el ya exconcejal betanceiro, que milita en el PP desde 1995 y asumió a lo largo de su trayectoria diversas responsabilidades dentro del partido, como presidente de Nuevas Generaciones de Betanzos o secretario de política territorial de Nuevas Generaciones de Galicia entre 2007 y 2009, presidente del PP de Betanzos desde 2017 hasta la actualidad, candidato a la alcaldía en 2015 y senador entre ese año y 2019.

La portavoz del PP en Betanzos, Cecilia Vázquez, agradece a José Ángel Rodríguez su "dedicación, lealtad y entrega". "Su renuncia es una pérdida importante, pero está justificada por algo que es bueno para él y su familia".