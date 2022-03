La Valedora do Pobo recomienda al Concello de Cambre que abra las ayudas a los estudios también a los alumnos matriculados en centros de titularidad privada y concertada. La entidad autonómica da la razón así a la queja interpuesta por el PP de Cambre, que denunció un criterio “discriminatorio”.

En un escrito dirigido al alcalde, recomienda que “en las próximas bases de la convocatoria pública de bolsas de estudio para cada curso escolar del alumnado empadronado en el Concello de Cambre, se tenga en cuenta el objetivo compensatorio de las desigualdades económicas de estas ayudas, que justifica las diferencias de trato por causa de la renta familiar per cápita, y no se tome en consideración la titularidad pública o el concierto educativo de los centros escolares en los que el alumnado se encuentre matriculado”. “Cumplido el requisito del umbral de renta familiar per cápita, la titularidad del centro no puede excluir al alumnado empadronado en el concello que pueda ser económicamente vulnerable”, resuelve.

El portavoz municipal del PP, Juan Abalo, sostiene que “esta recomendación avala las reiteradas reivindicaciones de discriminación en la elaboración de las bases anuales de ayudas municipales al estudio” de los populares. “Quejas constantemente rechazadas por el Gobierno Local de Cambre, que antepone su ideología a las necesidades de nuestros vecinos”, afirma. Abalo añade que en las últimas convocatorias quedó al menos un tercio de los fondos destinados a estas ayudas sin gastar.