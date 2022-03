El grupo Black Dúo actuará este jueves 17 en el auditorio de As Torres en Santa Cruz a las 20.30 horas. Será un concierto de entrada libre, gratuito, organizado con motivo del pasado Día Internacional de la Mujer. El grupo repasará temas de artistas tan reconocidos como Nina Simone, Alicia Keys o Etta James, grandes figuras de la música que también tuvieron una gran influencia en diversos ámbitos del feminismo. El dúo interpretará así canciones tan conocidas como Say a litle prayer, May baby just cares, At last o Superwoman.