As mulleres dos talleres de memoria do Concello de Oleiros fixeron o ano pasado un fito histórico: editaron un libro de recitas de cociña en pezas de barro, a todo color, e foi tal éxito que chamaron de editoriais de Madrid para comprar os dereitos e editalo. A Concellería de Servizos Sociais agora da outro paso máis nesta actividade e poñerá en contacto a estas mulleres de maior idade cos máis mozos: darán clases de cociña en barro nas Casas da Mocidade municipais de As Pedras en Montrove e Portaberta en Santa Cruz.

Este obradoiro de cociña de barro interxeracional terá lugar o vindeiro 25 de marzo entre as cinco e as oito da tarde no Centro Municipal de Formación en Os Regos. Nesta sesión prepararase unha receita de cociña tradicional en recipientes de barro con axuda de dúas destas cociñeiras. As persoas interesadas en participar pode inscribirse xa a través da web centrosmocidadeoleiros.wordpress.com. Nas Casas da Mocidade este mes tamén teñen programado un obradoiro de rakú (una maneira diferente de tratar o barro), unha visita a A Estrada e unha exposición.