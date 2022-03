“Tratar a una persona como si fuese la única de tu cupo y aprender de ella es un privilegio”

Arturo Louro González (Dumbría, 1955) fue jefe de servicio en el centro de salud de Cambre durante treinta años. Junto a su actividad profesional como médico de Atención Primaria, desarrolló una dilatada carrera en comités médicos, estudios y publicaciones médicas además de fundar el portal sanitario Fisterra.com. Se jubiló y justo comenzó la pandemia y se puso a disposición del Sergas de nuevo. La Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña acordó por unanimidad entregarle la Medalla de Oro y Brillantes (este viernes en el Paraninfo de la Universidade) por ser “uno de los pioneros de un nuevo concepto de Atención Primaria”.

¿Cómo se siente con este reconocimiento a su carrera?

Es un honor compartirlo con profesionales tan reconocidos y de merecido prestigio. Todos los miembros de la comisión de honores y premios del colegio, de una manera u otra, me han enseñado mucho. Este reconocimiento tiene para mí un valor especial por partir de una propuesta suya. De todas formas, hay muchos médicos que lo merecerían tanto como yo.

Se jubiló, empezó la pandemia, y llamó para volver y ayudar.

Colaboré en atención telefónica a pacientes, al inicio de la pandemia, en momentos muy duros y de mucha presión sobre el sistema sanitario. Toda la población ayudó en lo que pudo, aunque los verdaderos héroes fueron los profesionales que estuvieron al frente dándolo todo.

Médico, , investigador, docente, divulgador, promotor de publicaciones. ¿Qué faceta le satisface más?

Todas las dimensiones de la Medicina de Familia son apasionantes y encajan perfectamente entre sí. Estudiar y formarse continuamente es lo más importante porque desarrollas mayor capacidad para resolver los problemas de los pacientes, pero enseñar a otros lo que vas aprendiendo, hacerte preguntas y buscar soluciones diferentes, hace más atractiva y eficiente tu profesión. Lo más satisfactorio es el encuentro con el paciente en la consulta o en su domicilio. Tratar a esa persona como si fuera la única de tu cupo, ayudarla y aprender de ella es un privilegio.

Esta situación sanitaria ha desvelado la debilidad en Sanidad.

Espero que mejore y que se incorporen al sistema las lecciones aprendidas. Durante la pandemia se ha visto el valor de la Atención Primaria, que necesita más recursos, pero también cambios importantes. Pero son las nuevas generaciones las mejor preparadas para hacerlo, confío en ellas.

Ha estado treinta años en el centro de salud de Cambre. ¿Qué recuerdos se lleva?

Mis recuerdos no pueden ser mejores. Allí he crecido como médico y como persona. He tenido mucha suerte con compañeros y con los pacientes que atendí. No sé por qué, los pacientes de mi cupo siempre me parecieron especiales. Como si yo los hubiera escogido y no al revés.