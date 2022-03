El pico de la curva de la tensión entre la actual directora del colegio de Infantil y Primaria Isidro Parga Pondal y el Concello de Oleiros parece que aún no se ha alcanzado. En la página web oficial del centro educativo, realizada a través de la Xunta, se colgó una nota en la que se denuncia que el pasado 10 de marzo no funcionó la calefacción en el colegio ante la baja del conserje y su suplencia con personal que no cubre todas sus funciones. Se achacó este problema a la “falta de revisión y control” y se añadía que existían “otras tareas que no se desarrollan por falta de conocimientos por parte de la persona sustituta”.

Se criticaba además al Ayuntamiento porque el colegio había solicitado en varias ocasiones, desde hace años, que se cubriesen las ausencias o permisos del conserje con personal cualificado para desarrollar todas sus competencias “sin tener aún respuesta adecuada”. El propio Gobierno local confirmó además que todas las madres y padres de los escolares del colegio Parga Pondal recibieron “una comunicación” en la que se alertaba de que el alumnado y profesorado estuvo sin calefacción ese día. El Ejecutivo, ante esta crítica, aseguró ayer que “es falsa” la acusación de que no funcionó la calefacción y explicó que recibió aviso de una avería a las diez de la mañana y “de inmediato se puso en marcha de nuevo”. Añadió que horas después, a las dos de la tarde, el colegio le comunicó al Concello que la calefacción “no se había apagado y seguía en funcionamiento”, situación que quedó arreglada “a las 15.30 horas”. El Ejecutivo local no señaló en esta información la situación respecto a la conserjería del centro que realiza este tipo de tareas (ahora mismo existe una empleada que cubre esta plaza desde hace unas dos semanas). Calificó como “absolutamente lamentable” la “utilización de niños y niñas del colegio para el juego político de la directora del centro que es concejal del Partido Popular en Oleiros”. En 2019 el alcalde, Ángel García Seoane, ya criticó también a la directora del centro tras la concentración convocada para denunciar pinchazos de ruedas de vehículos de docentes. Seoane aseguró que dicha concentración se realizó porque la directora era “candidata de un partido político” y se hacía “precampaña electoral”.