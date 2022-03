Tras la concentración de protesta de algo más de un centenar de comerciantes y vecinos, el Gobierno local de Culleredo insiste en que se han atendido “sus peticiones” y que el proyecto de remodelación de la avenida de Vilaboa tiene “consenso” y por lo tanto seguirá adelante con la ejecución de estos trabajos tal y como los tiene programados (ya están adjudicados por algo más de 700.000 euros).

El Ejecutivo local asegura que entiende “la preocupación de algunos comerciantes de la zona” pero subraya que siente “total tranquilidad” y continúa “apostando por unos trabajos que supondrán un antes y un después en la regeneración de Vilaboa y toda la parroquia de Rutis” porque el proyecto atiende “las demandas de los comerciantes”.

Los comercios del tramo de Vilaboa donde se ejecutará esta obra de ampliación de acera, renovación de iluminación y redes de servicios, entre otras actuaciones, han instalado en los últimos días carteles en contra de cómo se va a realizar esta obra fundamentalmente por dos aspectos: aún no tienen concretadas, durante las obras, las parcelas alternativas para que aparquen sus clientes, y después de terminadas, aseguran que habrá “casi treinta plazas menos”; y además no se incluye la mejora de todas las aceras (en muy mal estado), porque no se actuará en la mitad que queda debajo de los edificios, en los soportales, al ser propiedad de la comunidad de vecinos.

El Gobierno local reiteró ayer que esta reforma es necesaria para cambiar el aspecto de la antigua Nacional 550 para “humanizarla” , darle más seguridad vial y una mejor estética, y este cambio supondrá “un impulso socioeconómico para el desarrollo del núcleo”.

El Concello también señaló que el alcalde tiene su “despacho abierto” a los comerciantes preocupados para “consultar y resolver las dudas” ante esta obra (algunos ya acudieron para obtener más información). El Ayuntamiento insiste en que esta obra, una vez terminada y cuando se vea el resultado, “abrirá oportunidades para el establecimiento empresarial y comercial”.

El sector del comercio defiende esta obra que cree muy necesaria pero no quiere perder aparcamientos porque supone perder clientes, que sí tienen facilidad total de estacionamiento en las grandes superficies. Todo este tramo de Vilaboa tiene bajos comerciales con negocios y están dispuestos a ponerse “delante de las máquinas” y continuar sus movilizaciones si no se les garantizan cambios que les eviten perjuicios.