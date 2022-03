El Juzgado de Instrucción número 1 de Betanzos ha archivado la causa contra el alcalde de Oza-Cesuras, Pablo González, por un supuesto delito de prevaricación administrativa en la tala y posterior venta de la madera de parque forestal del sanatorio de O Paraxón, ejecutada en 2013.

La denuncia fue interpuesta por el PSOE, que apeló a la existencia de diversas irregularidades, como que se talasen más árboles de los inicialmente previstos, el baile de precios entre el proyecto original y el definitivo y la adjudicación de la madera o la empresa vinculada con la familia del edil Benito García.

El juez concluye que no consta que este edil participase en la mesa de contratación que aprobó la adjudicación y que no consta “protesta alguna” sobre los informes con las valoraciones. El magistrado no aprecia “arbitrariedad” en las contrataciones ni “intencionalidad” de favorecer a la empresa adjudicataria y tacha de “excesivamente vaga y genérica” la denuncia presentada.

La sentencia, firme desde agosto, trasciende ahora tras presentar el alcalde una propuesta para el reembolso del gasto en honorarios de su defensa jurídica, que cifra en 7.263 euros.