Un percorrido atento polo municipio, fixándose na paisaxe, nos monumentos, la vexetación, no urbanismo, ensina máis e resulta máis interesante para os estudantes que una lección tradicional na aula. Docentes do instituto Eduardo Blanco Amor de Culleredo iniciaron un proxecto educativo que xunta experimentación, aprendizaxe, observación e descubrimento da natureza, da cultura e da historia do municipio. Alumado de primeiro do instituto fixo o pasado xoves un itinerario educativo pola ría de O Burgo facendo simultaneamente actividades de Xeografía e Historia, Educación Física, Plástica, Inglés, Bioloxía e Xeoloxía, acompañados de dez profesores e coa colaboración de Protección Civil.

Esta iniciativa é unha das fases do proxecto Clave de Bóveda, na que están implicados estes docentes, e que puxeron en marcha os profesores Xabier Villarenaga (coordinador do proxecto), Flor Blanco, David Quilón, Marta Sanjuán, Sol Igrexas, Julia Ferreira, Isabel Aller e Anís López. Esta forma de aprendizaxe multidisciplinar produce máis interese, preguntas e participación do alumnado. O profesorado subliñou a implicación de todo o centro nesta iniciativa e a importancia que ten nos rapaces e rapazas con motivación baixa par a aprendizaxe. Xa están pensando en facer máis saídas a outros lugares como o monte Xalo.