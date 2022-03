“¿Que el comercio pequeño lo está pasando mal? Sí”

La feria Stock Fóra!, que reúne a los comerciantes de Arteixo, se celebró el pasado fin de semana y dejó buenas sensaciones entre los vendedores asistentes. Contó con un total de 22 participantes, frente a los 17 registrados en la edición del 2021. La oferta comercial abarcó todo tipo de productos, desde moda a tecnología pasando por regalos, decoración, artesanía o juguetes. La presidenta del Arteixo Centro Comercial Aberto (CCA), Ángela Sánchez, realiza un balance sobre esta actividad y analiza la situación actual de los comercios del municipio.

¿Cómo valora la última edición de la feria Stock Fóra?

Salió mejor de lo esperado. Teníamos un poco de incertidumbre por la situación en la que estamos. La situación meteorológica no nos acompañó mucho. Los consumidores respondieron bien a la campaña y en general estamos contentos.

¿Acudió mucha gente?

La verdad es que sí. Para el tiempo que estaba, la gente acudió y respondió. Estábamos a ver lo qué podía pasar. Sí que en general estamos contentos.

¿Cómo fue de ventas?

En ventas también. La verdad es que nos ayudó. Con el cambio de campaña de otoño-invierno a primavera-verano, se trataba de liquidar el resto de estocaje que quedaba. Nos vino muy bien porque la campaña de rebajas fue floja.

¿Fue muy mala?

No fue mala, pero no fue cómo tenía que haber sido. Venimos de una temporada en la que incluso las navidades no fueron unas navidades típicas. Venimos de una temporada un poco convulsa, un poco rara en cuanto al consumo. Teníamos la esperanza de que las rebajas fueran una buena campaña para vender lo que no se había vendido atrás, pero fueron lentas, una campaña lenta.

¿Las navidades fueron algo parecido?

Las navidades también. La verdad es que venimos arrastrando unos meses de parón y raros. Campañas que eran buenas como navidades, ya no son tan buenas. No sabemos si tiene que ver, a lo mejor, el Black Friday, que se adelanten muchas compras de Navidad a esas fechas. Las ventas ya no se concentran tanto en una fecha determinada, sino que se reparten en varias campañas, pero las rebajas sí que fueron muy lentas. Esta campaña del Stock Fóra nos ha ayudado bastante a recuperar esta inversión que habíamos hecho.

Comparado con el año pasado, ¿las navidades y las rebajas fueron mejores o peores?

Creo que fueron un poco peor. Fue lento de más.

¿Cree que el año que viene puede haber más participantes en el Stock Fóra?

Creo que sí. Se puede animar más gente.

¿Al CCA le gustaría que el formato actual del Stock Fóra, en el que el Concello organiza y ustedes colaboran, se mantuviese en el tiempo?

Sí, de hecho el Stock Fóra se hizo de la misma manera que el año anterior. Me parece muy buena idea que el Concello se sume a este tipo de iniciativas del comercio pequeño porque somos la economía local, somos el comercio de proximidad del pueblo. Entonces me parece fenomenal que se involucren en este tipo de actividades de dinamización. Si todo va bien, en septiembre se volverá a organizar la feria de oportunidades.

Ahora que el COVID parece que va a menos, ¿cómo prevén los próximos meses a nivel de ventas?

Tenemos un poco de incertidumbre, venimos de la temporada del COVID, de la pandemia, y parecía que ahora que vamos saliendo de este virus podía ir mejorando la cosa, pero la situación económica con este tema de la guerra de Ucrania nos va a afectar. Todo es una cadena, si el consumidor cada vez tiene que destinar más sueldo a facturas de la luz, combustible... tiene que reducir de otras cosas. Si el consumidor compra menos, nosotros vamos a invertir menos. Esto es una cadena. No sabemos muy bien los meses que nos esperan. Esperemos que mejore un poco. Hay que ir día a día, no se pueden hacer muchos planes a largo plazo porque no se sabe lo qué puede pasar. ¿Que el comercio pequeño lo está pasando mal? Sí.