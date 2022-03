“Hai mulleres que prefiren que as protexa un home. Aínda hai camiño que percorrer”

“Con ansias, vontade e ilusión, todo queda cerca cando se quere chegar lonxe”, asegurou Susana López (As Pontes, 1980), policía local de Cambre, no seu discurso na homenaxe que lle fixo Concello polo 8 de marzo, xunto coa garda civil Fabiola Moreno. A axente, que incide no valor do grupo e no traballo “en conxunto” —o policial e o de loita pola igualdade—, é unha das tres policías mulleres en Cambre. “Mulleres de armas tomar” que pretenden facer “da práctica diaria un exemplo de igualdade, unidade e espírito transformador”, reivindicou a axente, quen destaca a labor da xefatura da policía cambresa pola igualdade.

Que significa para vostede a homenaxe ? Como a recibiu?

Homenaxe é unha palabra grande. Tanto para a miña compañeira garda civil coma para min, foi un orgullo en unha honra que pensaran en nós para representar ás mulleres que hai no corpo.

Na súa experiencia, topou con algunha anécdota ou caso desagradable no que se a cuestionara ou desautorizara por ser muller?

Nalgún momento, na rúa, con algún cidadán, si que tivemos que escoitar frases un tanto sexistas, pero en casos puntuais.

Cre que imos a mellor e hai máis concienciación con respecto ás mulleres en todos os ámbitos, ou estamos igual que hai 10 anos?

Iso vai un pouquiño no avance social, dentro do que é a sociedade. Son condutas, porque normas temos dabondo. O que temos que ir mellorando son condutas estereotipadas e demais. Aínda que xa houbo moito avance dende hai tempo. Pero son condutas, tanto de homes como das propias mulleres, tamén.

Algún exemplo destas condutas en mulleres que lle pasara?

Nalgún momento, comentarios de mulleres que prefiren que as protexa un home.

E como recibe iso, aféctalle?

Non, persoalmente non. Faime reflexionar que, efectivamente, aínda hai camiño que percorrer con determinadas percepcións e dimanado de determinadas condutas pola propia estrutura social, a construción sociocultural de xénero, os roles ,etc. Aínda que, repito, as cousas van mellorando. Pouquiño a pouco, pero vanse facendo cousas.

Integra dende hai cinco meses, xunto co oficial responsable, a unidade de violencia de xénero. Sorprendeulle a realidade que atopou?

Enlazando coa propia sociedade, co construto social, é un tema que non é que me sorprenda, faime reflexionar sobre que hai cuestións nas que aínda temos que mellorar, avanzar, insistir e, sobre todo educar. É unha cuestión educativa, cultural, ten una base enraizada histórica; aínda levará tempo chegar a esa equidade. E uso esta palabra con maiúsculas.

En que sentido? Equidade e non igualdade?

Si, equidade e igualdade, efectivamente. Equidade no sentido de non discriminación por razón de xénero. Igualdade de trato.

Ve clave a educación. Faise o suficiente e o adecuado?

A educación parte de moitos axentes: da escola, da familia, dos medios de comunicación, dos referentes, dos videoxogos… Todo na sociedade educa.

E faise o suficiente?

É unha cuestión de tempo tamén. Aos nenos no colexio edúcalos en igualdade pero despois na casa ven roles totalmente diferenciados e é un choque. É un pouco un traballo en conxunto que levará o seu tempo ata que desapareza este debate. É unha amalgama de axentes, a propia estrutura social.

Actos simbólicos como a homenaxe contribúen a visibilizar e a que as nenas teñan outros referentes?

Máis que homenaxe, porque eu son unha traballadora máis, non estou facendo nada meritorio... Outra cousa é que sexamos inferioridade numérica por esa división sexualizada do traballo, con traballos máis feminizados e máis masculinizados. Si é certo que a visibilización da muller en profesións tradicionalmente masculinizadas actúa ou pode axudar a normalizar, evidenciar. O que non se ve, o que non se nomea, parece que non existe. E nas profesións tradicionalmente feminizadas, tería que ser o mesmo. Isto é un traballo en conxunto.

A unha nena que quere ser policía, de que a avisaría?

Non imos negar que nalgún momento escoitamos algún comentario na rúa pouco adecuado ou que vaiamos dúas compañeiras patrullando e se dean a volta porque non é o normal, entre comiñas. Ou estar regulando o tráfico e escoitar a un neno que lle di á súa nai: “Mira, mamá, unha muller policía”. Pero polo demais non tiven esas experiencias. E eu tamén teño bastante carácter. Pero non tiven esa percepción.