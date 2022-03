O Concello de Oleiros contará o vindeiro sábado día 26 cunha nova sesión de contacontos na Fábrica de Perillo dentro do programa Apego de fomento do galego dende a nenez. O espectáculo, dirixido a nenos e nenas de ata tres anos, terá dúas sesións, ás 17.30 horas e ás 18.30. Bea Campos contará o conto de Os tres porquiños. As familias interesadas teñen que preinscribirse na web municipal.