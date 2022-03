Cambre defiende que el fallo del Superior obliga a reiniciar los trámites para la ártabra

La visión de Cambre y la Xunta sobre la vía ártabra choca, incluso, sentencia en mano. El Ayuntamiento de Cambre interpreta que el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula íntegramente la aprobación del proyecto de trazado y estudio de impacto ambiental de la infraestructura anula todo el tramo de la Nacional-VI a la autovía A-6 y que obliga a reiniciar los trámites, mientras que el Gobierno gallego mantiene que solo tumba el trecho de la AC-221 a la AP-9, aún sin iniciar, y que no afecta al resto. Sostiene, además, que “a día de hoy no hay impedimento legal para continuar con las obras”, que prevé retomar tras aprobar ese trecho en el Consello de la Xunta —como debió aprobarse, error que el Ejecutivo autonómico achaca al bipartito, en 2009—.

El Concello de Cambre entiende que la sentencia que estima su recurso y anula “el proyecto de trazado y estudio de impacto ambiental de la obra vía ártabra, trecho de la AC-221 (polígono de Cambre) a la autopista-autovía AP-9”, se refiere al “único trazado que hay”, de la Nacional-VI a la autovía A-6, y que esta anulación obligará a la Xunta a comenzar de cero los trámites, con un estudio de tres alternativas, estudio de impacto ambiental y exposición al público. El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, ve la sentencia como “una gran oportunidad” para “consensuar” un trazado que “beneficie a todos” ya que el elegido por la Xunta “solo beneficiaba a Oleiros”, como señaló ayer en rueda de prensa, en la que compareció junto al concejal de Urbanismo y Obras, Juan González Leirós, y a los portavoces de los dos grupos del Gobierno local: el de UxC, Daniel Mallo, y el del PSOE, Miguel Ángel Gutiérrez.

El regidor recordó que el trazado impulsado por la Xunta contravenía lo aprobado por unanimidad por la Corporación municipal y apoyado por los alcaldes del área y A Coruña (Xulio Ferreiro), que fijaba el entronque con la AP-9 sin peaje y en Cuatro Caminos y no en A Gándara, como proyectó la Xunta y avala el Concello de Oleiros, parte codemandada, y agradeció el trabajo de los técnicos municipales, la Asociación de Vecinos de Cambre Afectados por Infraestructuras, entidades ecologistas, el parlamentario y exconcejal de A Coruña Juan Díaz Villoslada y Leirós.

El Gobierno autonómico, en cambio, defiende que el fallo judicial —que anula la aprobación definitiva porque debería haberla efectuado el Consello de la Xunta y no el director xeral de Obras Públicas— solo afecta al tramo entre la AC-221 y la AP-9 y “no tiene, en principio, efectos prácticos sobre la obra en ejecución”. Asevera que el proyecto se tramitó en dos partes y el fallo solo se refiere a la segunda.

“A falta de un análisis en detalle de la sentencia, la Xunta considera que no tendrá efectos prácticos en la prolongación de la vía ártabra hacia la AP-9 y, en el caso de tenerlos, serán muy limitados y no impedirán su ejecución”, afirma la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. “Se considera que, a día de hoy, no hay impedimento legal para continuar las obras, una vez que se ejecute el retranqueo de los servicios afectados y recibido el informe favorable del Mitma (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) para conexión con la AP-9”, explica. El Ejecutivo autonómico prevé solventar la nulidad al someter el trazado a aprobación en el Consello de la Xunta y confía en retomar las obras “en los próximos meses”, señaló el jueves.

El Ayuntamiento, sin embargo, argumenta que la sentencia “invalida el único trazado aprobado en 2009 desde el alto de Iñás hasta la autovía A-6” y que la clave del proyecto que recoge la sentencia se corresponde con ese trazado completo. Añade que, como recoge el fallo, la denominación del proyecto incluye el “polígono de Cambre”, que se encuentra en el trecho entre la N-VI y la AC-221.

El Concello avanza que recurrirá para solicitar que “se cumpla la sentencia al 100%”. El alcalde concretó que exigirán que se inicie de cero el proyecto. Patiño apuntó que, en el tramo que, según el Ayuntamiento, queda anulado por los jueces, por ahora solo se han ejecutado “expropiaciones, desmontes y talas de árboles, que se habrían evitado”, de modo que insinuó que ve improbable que un tribunal, ante un posible recurso de la Xunta, opte por facilitar que se subsane el error de tramitación para seguir con la obra y se dé por bueno el trabajo realizado. La Xunta afirma que todavía tiene que estudiar si presenta recurso.

La sentencia solo se pronuncia sobre un motivo de impugnación: la aprobación definitiva del proyecto por parte del director xeral de Obras Públicas y no por el Consello de la Xunta, que era el órgano competente. Ve innecesario abundar en los demás argumentos al juzgar suficiente el primero. Preguntado por si solicitará en el recurso que los jueces se pronuncien sobre los demás motivos alegados, el alcalde estimó suficiente el fallo procedimental, por lo que descartó solicitar que los magistrados aborden las demás causas de nulidad aducidas, como la afectación al humedal de A Gándara, la “inexistencia de un verdadero estudio de impacto ambiental” o la “vulneración del plan sectorial”.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, rechaza que se paralice la obra de una infraestructura “muy importante para toda la comarca”. Apunta que los trabajos, paralizados desde hace meses, deberían retomarse “en abril o mayo”.