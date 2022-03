As Casas da Mocidade de Oleiros xa abriron o prazo de inscripción nas actividades Noctamboleiros do mes de abril, dirixidas aos mozos e mozas de 14 a 30 anos, e todas gratuítas. O mes que vén teñen organizada unha saída a unha etapa do Camiño de Santiago, ademais dun obradoiro de acetato, outro de xoiería e outro de cociña no que se ensinará a facer pan. Tamén programaron unha festa de karaoke e un torneo de Rocket League. Continuarán ademais co programa radiofónico Mociradio. Os interesados poden acudir ás casas da mocidade de As Pedras e Portaberta, chamar ao teléfono 981 614 083 ou enviar un correo electrónico.