O vindeiro sábado haberá en Oleiros outra sesión do programa Apego de fomento do idioma galego nos máis nenos. O soño dos golfiños é o título do espectáculo que se poderá ver no auditorio do centro cultural A Fábrica de Perillo o sábado día 2 de abril ás seis da tarde. A obra está dirixida a maiores de dous anos. É necesario cubrir un formulario de preinscripción previa a través da web municipal. O espectáculo pono en escena Urdime Propostas Culturais e conta con voz, teclado e guitarra, un viaxe por distintas músicas, cancións de sempre e temas novos.