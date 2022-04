Seoane amenaza con acciones si la Xunta no da una solución a O Couto en una semana

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, explicó que el pasado jueves al mediodía lo llamó la Consellería de Infraestructuras, Ethel Vázquez, y además de hablar de la vía ártabra tras las dos sentencias que obligan a reiniciar todos los trámites de construcción, el regidor le preguntó por la reclamación que desde hace casi cinco meses realizan los residentes en el núcleo de O Couto, en la carretera entre Santa Cruz y Mera.

Los vecinos y vecinas de este núcleo reclaman que en este tramo de carretera autonómica se rebaje la velocidad de 70 a 50 para permitir la instalación de un paso de peatones a la altura de una parada de autobús que utilizan una decena de escolares.“Le dije a la conselleira que le daba una semana para contestarme con una solución, sino empezaría una campaña, diferente a la de los vecinos, pero muy efectiva”, anunció García Seoane.

El regidor explicó que en distintas carreteras autonómicas y en la Nacional VI existen pasos de peatones y no comprende por qué no se puede colocar uno en O Couto. “Basta con poner un cartel luminoso y el paso, como hay en el resto de vías en Oleiros. La conselleira me dijo que iba a hablar con el técnico”, agregó Seoane. Indicó además que la Xunta sí que instaló un paso peatonal en Icaria por lo que no entiende por qué ahora no.