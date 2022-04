El PP de Sada acusa al alcalde, Benito Portela de “hacer ver que hace, cuando en realidad ni hace, ni pretende hacer”. En concreto, se refiere a la corrección de errores del PXOM en la que el regidor depositó sus esperanzas de evitar el derribo del edificio Sada y Contornos. “Para él se trata de justificar el día a día. Las decisiones quedan siempre para el último momento, cuando no hay más remedio, y el trabajo efectivo ya le tocará al siguiente, aunque sea tarde”, asegura la formación.

Los populares indican que “tras meses de titulares y declaraciones buenistas, ante la presión del promotor y la posibilidad de quedar mal, el alcalde llevó al pasado pleno de 24 de febrero una propuesta de corrección de cuatro errores materiales del PXOM, de las que finalmente se aprobaron dos”.

Además, la formación popular señala que “el promotor de los edificios con licencia anulada recurrió lo aprobado en el pleno, y no es casualidad que cinco semanas después la propuesta aprobada de los dos errores materiales, aún no ha sido enviada a la Xunta”. También asegura el PP que no se iniciaron los trabajos de la modificación puntual del plan general.