“Couto quería ser el alcalde, decía que yo no valía porque había estado de criado”

El alcalde de Carral, Javier Gestal, asegura tener “tranquilidad” después de que su socio de Gobierno, tres concejales del PSOE, anunciasen a través de un medio de comunicación su renuncia a las áreas de gobierno que gestionaban por considerar que les impedían realizar su trabajo, algo que el regidor rechaza. Ahora afrontará un último año de legislatura duro al quedar en minoría y con la sombra de una posible moción de censura.

Tras la renuncia presentada ayer por los tres concejales del PSOE, Alternativa dos Veciños tendrá que reasignar competencias.

Este jueves hay pleno y ya se comunica la renuncia y después firmaré un decreto reasignando las competencias que tenían ellos entre los cinco concejales de Alternativa. No es ningún problema.

Se queda en minoría, con cinco frente a los ocho de la oposición, será duro sacar asuntos adelante.

No me supone cambio ninguno, el PSOE ya se juntaba con el PP en muchos asuntos. Intentaremos llegar a acuerdos puntuales.

El portavoz del PSOE Pablo Couto le ha criticado duramente a usted y a la primera teniente de alcalde, ha asegurado que Alternativa les impedía hacer su trabajo, con continuas intromisiones en su labor, que no les informaban...

En ningún momento se les puso trabas. Respeto su decisión, entiendo que haya gente que no soporte la presión del trabajo, y más con lo del COVID, plantarse es lo fácil. Fue al contrario, él no informaba de nada, hubo plenos en los que fui sin saber qué obras iban porque no me informaba, iba por libre.

¿Quería ser un segundo alcalde?

¿Segundo? El primero, quería ser el alcalde, ya nos dijo que yo no valía para alcalde porque había estado toda la vida de criado, al ser auxiliar administrativo hace casi 30 años en este Concello.

Couto también ha asegurado que en Carral usted no manda, que lo hace el alcalde de Oleiros, presidente de Alternativa, a través de la concejala de Hacienda Susana Guimarey.

Siempre dicen eso, cuando en ningún momento Gelo nos dijo cómo teníamos que gobernar, todo lo contrario, siempre fue un apoyo.

Los socialistas también han manifestado, en el escrito de renuncia que han presentado, que lo que ha colmado el vaso y ha hecho que se vayan del Gobierno rompiendo el bipartito es que el Concello rechazó una subvención estatal para obras de humanización del centro urbano.

Existe un informe de intervención negativo respecto a la solicitud de esta subvención, y también otro negativo de la Diputación. ¿Cómo voy a pedir una subvención si me pagan en cinco años? Aún tengo obras de 2019 sin pagar. Carral no puede adelantar ese dinero y los bancos no dan crédito. Ahora sí vamos a pedir una subvención para hacer una nueva depuradora. Son cuatro millones, pero nos adelantan el dinero, no tiene que adelantarlo el Concello y nos financian el 100%. Claro que me encantaría poner maceteros, rebajar aceras, humanizar, pero lo primero para mí es la sanidad, la salud de los vecinos, eliminar los vertidos al río de una depuradora que funciona mal, que también es proteger el medio ambiente. Si la Diputación me dice que me da el dinero de la obra de humanizar el centro, claro que la hago. Esta razón que dicen para romper es una pobre disculpa.

¿Las arcas municipales no están para grandes desembolsos”

Desde que estamos nosotros tenemos déficit cero, llevamos dos años con superávit, así que tan mal no lo estamos haciendo.

¿Qué opina de la crítica de sus exsocios sobre que la primera teniente de alcalde y concejal de Hacienda Susana Guimarey es la que gestiona realmente.

El portavoz del PSOE lo dice porque después de la primera reunión de Alternativa con el PSOE para formar el gobierno, fue tal bajeza que me negué a más reuniones y Susana se ofreció a reunirse y ella me pidió siempre que no me enfrentara. Para Couto lo peor que soporta es que una mujer le da órdenes, eso es lo peor para él Tiene un complejo de superioridad grandísimo, eso es lo que lo va a matar.

Se rumoreó que se planeaba una moción de censura hace un año. Ahora son cinco concejales de Alternativa frente a cuatro del PP, tres del PSOE y una no adscrita, la oposición es mayoría. Y en Carral en 2003 ya triunfó una moción de censura que parecía imposible, la unión de PP y BNG, consiguiendo Mouriño la Alcaldía.

No creo que la presenten, no tengo miedo a eso. El PSOE sigue unas normas, tendría que tener autorización desde arriba, no creo que hagan eso. Alternativa fue la lista más votada en las elecciones.

¿Está tranquilo entonces?

Sí, tranquilidad. Llevo así año y medio, ya estoy acostumbrado. En política pierdes calidad de vida, pero yo me presenté porque realmente quería hacer algo por Carral y por los vecinos.