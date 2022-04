El Gobierno local de Betanzos ha presentado a los grupos de la oposición un borrador del presupuesto de 2022, que asciende a 10.347.938 euros, un 3,60% menos que el del pasado ejercicio.

Según la documentación que obra en el expediente, el capítulo que registrará un mayor incremento es el de personal, que aumenta un 9,89% de los 4,4 a los 4,8 millones, una subida considerable que el Ejecutivo atribuye a las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la ejecución de sentencias que declaran personal indefinido a trabajadores laborales temporales en fraude de ley y la actualización de las retribuciones conforme a lo previsto en la normativa estatal.

Con esta subida de 436.000 euros, el capítulo de personal alcanza los 4,8 millones, un 53,60% del gasto corriente y un 47% del presupuesto. El capítulo de inversiones asciende a 1.279.252 euros, un 36% menos que en 2021 por la reducción del programa de ahorro energético, ya en ejecución y financiado con fondos del Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE). Entre las principales actuaciones, el documento incluye la mejora de la urbanización y servicios en la calle Xudeus y Cruz Verde (271.532 euros), la renovación de la pavimentación en la Avenida Jesús Naveira (65.243 euros), la mejora del asfaltado y la seguridad en Vila de Suso (111.917 euros) . El presupuesto incluye también la aportación municipal de 205.000 euros para la ampliación de la estación de tratamiento de agua, para el acondicionamiento de caminos de Caraña y A Veiga (180.000 euros) y los 100.000 euros de los presupuestos participativos (la mejora del campo de fútbol de O Carregal, el arreglo de un camino en A Veiga y la ejecución de un carril bici fueron las tres propuestas más votadas).

El gasto en bienes corrientes y servicios asciende a 3,5 millones, e incluye las labores de mantenimiento de vías públicas, alumbrado y limpieza y servicios sociales, como ayuda en el hogar, y educativos y de promoción de la cultura y el deporte.

El apartado de transferencias corrientes (subvenciones) asciende a 693.678 euros, un 11% menos que el ejercicio anterior, según detalla la memoria. Este capítulo incluye el crédito para el Consorcio As Mariñas, el transporte metropolitano, el Xantar na Casa, la escuela infantil, la Fundación Globo de San Roque y las ayudas nominativas a las entidades betanceiras. Las asociaciones que reciben fondos son: Fundación CIEC (20.000 euros), Betanzos Club de Fútbol (18.5000 euros), Acebe (14.000 euros), Club Náutico Ría de Betanzos (11.500 euros), Asociación Concilia (11.000 euros), Club Troula Fútbol Sala (8.500 euros), Club de Baloncesto Santo Domingo (8.500 euros), Cruz Roja (7.000 euros), Cáritas (5.500 euros), Coral Polifónica (5.000 euros), Amigos de la Banda (5.000 euros), Apem, Club Ciclista de Betanzos, Caimáns y As Vellas non Paran (3.500 euros cada una), Aspace (3.000 euros), Chescasco (3.000 euros), Amigos del Casco Histórico (3.000 euros), Asociación de Lucha contra el Cáncer (3.000 euros) y Club Xadrez Betanzos (1.000 euros).

El Gobierno local avanzó hace unos días que prevé ampliar el capítulo de inversiones a lo largo del ejercicio con cargo al remanente, las aportaciones del Plan Único y los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Estado ya ha avanzado 1,5 millones una segunda fase de la rehabilitación del parque enciclopédico O Pasatempo y el Concello confía en recibir más ayudas europeas para la construcción del centro de día y mejoras en el casco histórico. El Ejecutivo destaca que se trata de unos presupuestos “marcados por el ámbito social”.