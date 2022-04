“La empresa me ofrece lavarme el coche si se me ensucia. ¿Y quién me lava los pulmones?”

Tras casi tres meses de actividad, la plataforma Infesta non se contamina toca puertas y recaba apoyos para intentar que la fábrica maderera Betanzos HB —antes Tafiber,— deje de emitir “cenizas, olores, ruidos y vibraciones”, reclama la portavoz, Susana Herrera. Agradece la “receptividad” de la Xunta y de los tres grupos municipales, que apoyaron su moción, aunque admite que tienen pendiente dirimir si el Gobierno local tiene en la materia más responsabilidades de las que ha asumido por ahora.

¿Qué tal la reunión con la empresa? ¿Admite irregularidades?

No. Ellos no reconocen. Teníamos algunas preguntas y a algunas no nos contestaron, en otras se iban por los cerros de Úbeda... Por ejemplo, yo en mi casa tengo vibraciones y en el momento de estar reunidos se produjo una igual y dijeron que era normal, pero nosotros estuvimos asesorándonos con ingenieros y dicen que tienen que tener un sistema de amortiguación en malas condiciones porque no deberían producirse. Cuando nos reunimos con la fiscal dijo que esto es otro tipo de contaminación, auditiva, por vibraciones.

¿Va adelante entonces la denuncia en la Fiscalía?

La vamos a interponer pero la queremos acompañar con firmas. El 16 abril vamos a hacer una recogida de firmas en la plaza Irmáns García Naveira de Betanzos.

¿Prevén alguna medida más? Hablaban del Parlamento gallego.

Sí, pero tenemos que ir paso por paso, porque en la administración los pasos van lentos. Preguntamos en Sanidade la posibilidad de ver si hay contaminación que nos afectara como salud pública. Pero nos dijeron que ellos no tienen potestad sancionadora, que la tienen Industria y Medio Ambiente. Nos dijeron que deberíamos acudir a Aguas de Galicia para ver el tema de los vertidos.

¿Y lo van a hacer?

Sí. De quien no hemos tenido noticias es del laboratorio de Medio Ambiente de la Xunta que está en Agrela, al que solicitamos en enero informar sobre posible contaminación ambiental, de aguas y residuos. También miramos si, al estar Betanzos en la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas había alguna legislación o normativa específica, pero no, solo respetar las normas básicas, el equilibrio entre el hombre y su entorno y tener ecosistemas valiosos. Yo soy canaria y cuando vi la ría en tan mal estado, tan abandonada... es una pena; la comarca tiene una riqueza espectacular.

¿Cómo resumiría las molestias más comunes por la fábrica?

Emisión de cenizas, ruidos, vibraciones... Y no solo aquí. Ahora la gente de Montellos está notando la ceniza que les cae. Y en el centro de Betanzos también. Y el olor, últimamente hay olor a combustible y no sabemos por qué. Pero que quede muy claro que no queremos que cierre la fábrica, queremos es que deje de emitir cenizas, ruidos y vibraciones. Pero no que cierre. Al contrario, estamos haciendo un favor a la población de la comarca y a los trabajadores, los primeros en sufrir los olores.

¿Creen que sus críticas amenazan el futuro de la fábrica?

Si no tienen todo en orden, me imagino que podrán sancionarlos. Pero la mayoría de participaciones de la empresa son de un holding francés y esto en Francia seguro que no pasaba. Esto es como cuando vas a pasar la ITV: si yo tengo mi coche en perfectas condiciones, no tengo por qué estar nerviosa.

¿Creen que la fábrica incumple límites que marca la ley?

Eso no los sabemos.

¿Tienen algún estudio o prueba?

No, somos una plataforma y no tenemos medios económicos para estas evaluaciones; son caras. Por eso acudimos a organismos públicos. Tiene que haber una conciencia medioambiental como hay de salud. Y la empresa lo único que ofrece son visitas y, si me afecta a mí porque me ensucia el coche, me ofrecen lavarlo. ¿Y quién me lava los pulmones?