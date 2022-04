A través del proyecto Erasmus+ Being a Biomaker. No passports needed, destinado a crear laboratorios de biotecnología a bajo coste, el instituto cambrés David Buján ha participado en las dos últimas semanas en un intercambio en Macedonia del Norte y en la mayor feria europea de ciencia escolar, Science on stage, en la que el proyecto cambrés fue uno de los diez seleccionados en representación de España. En Macedonia, los chicos realizaron experiencias de laboratorio de análisis de alimentos en la Universidad de Skopje y en la escuela Orde Chopela de Prilep (en la foto). En la feria, se hermanaron con clubes de ciencia ucranianos.