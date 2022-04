O BNG elixiu a Alberte G. Nicolás novo responsable local, que asume o cargo co reto de “alargar a base social do BNG” e converterse nunha “forza determinante” no Concello nas próximas eleccións. O novo líder da formación en Miño di asumir o cargo “con moita ilusión e co convencemento de ter un grupo renovado con xente nova disposta a traballar para mellorar a vida da veciñanza”.

“Hoxe somos unha organización local máis unida, máis forte, e cun BNG preparado para traballar e construír unha alternativa política en Miño”, afirmou.