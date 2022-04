Oleiros y Sada cuestionan la utilidad del aparcamiento anunciado junto a la ártabra

Los alcaldes de Oleiros y Sada, Ángel García Seoane y Benito Portela, cuestionan que el aparcamiento anunciado por la Xunta en los accesos a la vía ártabra vaya a tener uso entre los vecinos de sus municipios. Los regidores coinciden en dudar de que el emplazamiento elegido, en el kilómetro 6 de la vía ártabra, a 1,5 kilómetros de la rotonda de Iñás que conecta con la carretera Nacional-VI, resulte útil para los residentes en los concellos oleirense y sadense como punto en el que reunirse para compartir vehículo hacia A Coruña, objetivo que persigue el Gobierno gallego, como explicó tras el Consello da Xunta en el que dio luz verde, el pasado viernes, a este y otros tres aparcamientos con el sistema “carpooling”, que incluirá puntos de recarga eléctrica y alquiler de bicicletas, anunció.

“¿Cómo se puede hablar de una parcela de 1.500 metros metida en un fondal con Sada, yendo para Lorbé, que viene población escasa de esas zonas? ¿Y cómo esas personas que vienen de Lorbé o Sada van a salir de casa y dejar su coche en el aparcamiento para ir en bicicleta a A Coruña? ¿A quién se lo quieren contar?”, criticó García Seoane. El regidor oleirense apuntó que “meten un poco de grava y ya lo justifican” y apostilló: “Vienen muchas elecciones ahora”.

El alcalde sadense incidió en su apoyo a la apuesta por fomentar el vehículo compartido, pero cuestionó la “funcionalidad” de este aparcamiento en la ubicación proyectada. Portela supone que la Xunta “contará con informes técnicos que avalen la ubicación”, pero admitió que, a su juicio, “a primera vista, no parece la ubicación más adecuada”. “Desde Sada, a día de hoy, no parece que se vaya a utilizar”, opinó el primer edil sadense, aunque apuntó a la posibilidad de que “en un futuro, si la ártabra conecta con otra vía de alta capacidad, a lo mejor sí se usa para compartir los gastos de peajes en la autopista o para viajes más largos”. “Compartimos el objetivo, pero no sé si la ubicación es la más adecuada”, remarcó Portela.

La Xunta dio luz verde el viernes a este aparcamiento y otros dos, junto a la AG-55, en A Laracha y Carballo, que sumarán una inversión de 600.0000 euros. Prevé que “las personas que se quieran dirigir a la ciudad de A Coruña se puedan agrupar para realizar el viaje en un solo vehículo”.