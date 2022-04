El BNG exige que se paralice la tramitación de los parques eólicos cuyas líneas de evacuación terminan en una subestación en Abegondo. En un acto público en el Campo da Festa de Leiro, el miembro del BNG de Abegondo, Blan García Roel, y la diputada autonómica, Mercedes Queixas, informaron a vecinos. El diputado en el Congreso, Néstor Rego, no pudo asistir por motivos de salud.

Sostienen que “tanto en los tres proyectos de parques eólicos de la empresa Galenergy en el Monte do Gato como en los proyectos eólicos Nordés y Mistral —todos ellos en tramitación— se afirmaba que las líneas de alta tensión conectarían con la subestación eléctrica de Abegondo”, explicó Blan García Roel, del BNG de Abegondo. “También el proyecto del parque eólico de PE Caíño recoge la subestación de Abegondo pero la alternativa de localización para esta subestación no es la misma que la que recogía el parque eólico Nordés”, sostiene el BNG. Reclama “transparencia” en el proceso y demanda al Gobierno que aclare “si autorizará una línea de evacuación hacia esta supuesta subestación que está sin autorizar y que no se incluyó en el plan red de transporte de energía eléctrica 2021-2026”.

Queixas reclamó que el Gobierno central deniegue el permiso a los parques de tramitación estatal en la comarca. El Concello apuntó esta semana que la subestación no ha sido tramitada, por lo que descarta que se vaya a ejecutar y acusó al BNG de confundir.