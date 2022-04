Pegasus es el nombre del programa, un software diseñado por una compañía israelí para espiar los teléfonos móviles: pueden escuchar y leer tus conversaciones y mensajes, tus fotos, incluso activar la cámara y el micrófono. En los últimos días se habla mucho de él porque periodistas descubrieron que se usó para espiar a sesenta políticos, periodistas y empresarios independentistas, catalanes y también vascos. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, es uno de los pocos casos del mundo en el que ni la alta tecnología israelí puede entrar en su móvil. No lo tiene.

No es que diga que no lo posee y luego tenga uno de tapadillo para que le llame la familia y los íntimos. Es que de verdad no lo tiene. Cuando hay algo muy urgente y está fuera de la Casa Consistorial todos saben que pueden contactar con él llamando al móvil de su chófer. Si saben con quién está, también pueden llamar al móvil del acompañante. No posee smartphone y presume de no tenerlo porque cree en la conversación directa, el cara a cara, y siempre ha desconfiado de los móviles y ahora el caso Pegasus parece que ha dado la razón a su temor. “El móvil tiene muy buenos usos pero se usa muy mal. Uno que enseña la miñoca...tremendo”, reiteró ayer.