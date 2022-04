Reúnen más de 1.300 firmas para declarar parque natural el Monte do Gato y blindarlo de los planes eólicos

Más de 1.300 personas se han sumado ya a la campaña vía change.org que impulsó la bióloga y vecina de Oza-Cesuras Mónica Fernández-Aceytuno para que se declare parque natural el Monte do Gato. La promotora de esta iniciativa apela al “increíble valor paisajístico y de biodiversidad” que atesora este enclave natural, que esconde además “yacimientos arqueológicos megalíticos y un patrimonio de enorme valor histórico como el castillo del rey Teodomiro, del siglo VI”.

El principal objetivo de esta declaración, que reclaman también asociaciones ecologistas como Adega, es blindar este monte de los parques eólicos en tramitación, en concreto de los proyectos Felga, Seselle, Feás, Gato, Penas Boas y Fontella, que promueven Greenalia y Galenergy y que prevén, en total, la instalación de 40 aerogeneradores. Se trata de planes que comenzaron a tramitarse a finales de 2020 y que propiciaron un aluvión de alegaciones, que todavía siguen sin respuesta.

La plataforma Aire Limpo nas Mariñas-Mandeo, una de las primeras en sumarse a a esta iniciativa para preservar el Monte do Gato, encargó hace ya meses un informe al arqueólogo Antón Malde sobre el patrimonio de este enclave. El documento, que fue entregado hace ya meses a la Dirección Xeral do Patrimonio, geolocaliza la Torre de Teodomiro, la fortaleza de la Alta Edad Media declarada Bien de Interés Cultural, y detalla otros quince elementos culturales de interés amenazados por los proyectos eólicos que se tramitan en la zona. Hace ya meses que la plataforma Aire Limpo solicitó una prospección arqueológica de la zona en la que supuestamente se encuentran los restos de la Torre de Teodomiro, aunque de momento no han trascendido resultados.

La Xunta todavía no se ha pronunciado sobre las alegaciones a los parques, presentadas a finales de 2020

Ayudas para recuperar este enclave natural

El Concello de Oza-Cesuras anunció a mediados del pasado mes de marzo, su adhesión al plan de ayudas que tramita la Reserva de Biosfera As Mariñas Terras do Mandeo para la mejora del patrimonio cultural y ambiental de Monte do Gato. Entre otras actuaciones, el Ayuntamiento proyecta la plantación de especies autóctonas, el diseño de una ruta circular y la reposición de la necrópolis megalítica de este enclave.