Las Matemáticas explicadas por escolares de ocho años

Si suena el timbre y el alumnado no se escapa a toda velocidad al recreo sino que se queda en el aula para terminar un cálculo matemático, teniendo ocho años, no es que la profesora haga magia sino que los ha conquistado con una forma de aprender las Mates que no tiene nada que ver con la “repetición y memorización” ni con las ideas abstractas, sino con la manipulación de objetos. Así lo explica la profesora Marta López Aranda del colegio Juana de Vega de Nós en Oleiros, que junto con cuatro de sus alumnos tuvieron un stand propio en la Xornada de Exhibición dos Polos Creativos realizada en la Cidade da Cultura de Santiago.

Naiara, Hugo, Elia y Luca, alumnado de segundo de Primaria que tiene ocho años, eran los de menor edad en esta exhibición con la que la Xunta presentó su proyecto Polos Creativos, dirigido a abrir espacios de innovación didáctica en 220 centros educativos gallegos y a impulsar las competencias digitales como la robótica, la inteligencia artificial, la realidad virtual o la impresión 3D. Estos pequeños también fueron los únicos que no se decantaron por mostrar proyectos u operaciones de robótica o ciencia, sino de Matemáticas Manipulativas. “Es una forma diferente de ver la docencia, fuera de la repetición y memorización. Se aprenden matemáticas tocando y manipulando. Cogen una forma geométrica hecha con lápiz 3D y calculan un perímetro y después trabajamos el algoritmo escrito. Tengo alumnos de segundo de Primaria que multiplican dos cifras, que no es lo habitual. Es una forma de aprender que no resulta abstracta. Manipulan un espejo si hablamos de simetría, y regletas si trabajamos sobre cálculo de perímetro, por ejemplo”, explicó Marta López. Esta docente quiso participar en esta jornada de ayer en Santiago porque el objetivo es lograr que el colegio Juana de Vega de Nós pueda ser uno de los elegidos por la Xunta para crear un polo creativo, ya que así el centro contaría con “un espacio, recursos y materiales que son caros” y que proporcionaría el Ejecutivo gallego dentro de esta iniciativa (audiovisual, electrónico, robótico, tecnológico e informático). Con este material el objetivo del Juana de Vega es “darle una continuidad desde Infantil a sexto” a este método docente donde se prima la competencia digital y que se enmarca dentro de una nueva pedagogía. “Nosotros no llevamos ningún proyecto espectacular a la jornada, quisimos que viesen cómo era una clase de Matemáticas en directo, que se viese que no son aburridas, que se trabaja en función del ritmo de aprendizaje de cada uno. Las autoridades que visitaron los stands, entre ellos el presidente Feijóo, se quedaron sorprendidos porque eran los de más corta edad pero explicaban muy bien, utilizando los materiales que llevamos, y muchos los grabaron en vídeo. Los pequeños vinieron muy nerviosos pero salieron pletóricos, les encantó la experiencia. Y yo estoy agradecidísima por cómo aprenden”, destacó la profesora Marta López.