El Gobierno aprueba el plan de A Barcala en solitario con Oleiros como modelo urbanístico

El Gobierno local de Cambre aprobó ayer en solitario en pleno ordinario la modificación puntual de las normas subsidiarias para el desarrollo del sector SAU-RD1 en A Barcala, con un plan que permitirá la ejecución de 195 viviendas. El PP defendió que estos desarrollos deberían realizarse a través del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y criticó la demora en la realización del documento, Alternativa dos Veciños advirtió de los problemas de tráfico en la zona y acusó al bipartito cambrés —UxC y PSOE— de gobernar “a base de pelotazos o cañonazos” a un año de expirar el mandato. EU reprochó la falta de apuesta por la vivienda pública, que no ve garantizada en el este proyecto, y Ciudadanos advirtió de que se agravará el caos de tráfico en la zona si no se prevén soluciones.

El concejal de Urbanismo, Juan González Leirós, defendió que el plan permitirá disponer de vivienda asequible y negociar convenios con la Xunta para destinar el aprovechamiento que corresponde al Concello a vivienda pública. El edil citó las políticas urbanísticas desarrolladas en Oleiros cuando él ejercía de arquitecto municipal en ese concello como ejemplo a seguir. “Se ha hecho allí, se puede hacer aquí. Allí en los primeros años se hizo con mucha diligencia, muy bien”, defendió Leiros, quien citó como “ejemplo” las viviendas sociales de Dorneda y Rialta, mientras que discrepó con el urbanismo que sigue el concello vecino en los últimos tiempos. “Lo digo con respeto, pero últimamente creo que lo están haciendo mal. Están derivando a empresas, situaciones de ciertas clases elitistas que están manteniéndose en ciertos bordes y no consiguen cohesión social”, opinó. Pero, defendió: “Se ha hecho, se ha conseguido mucha vivienda social y para esto hay que ser rigurosos, no aplicar el 10% de aprovechamiento como otros concellos. El 30%, y al que no le interese, que no venga”. “Pero para que haya vivienda pública, tiene que haber vivienda libre”, zanjó.

El pabellón, aviso y silencio

El Gobierno local aprobó ayer con el apoyo de Alternativa y la abstención del resto bautizar como Pavillón de Anceis al recinto de A Rocha. En el debate, la concejala de EU, Olga Santos, exigió que Leirós aclarara si se ha ejecutado en su totalidad el Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) que lo legalizó y, por tanto, “la apertura cumple con toda la legalidad urbanística”. Apuntó que el arquitecto municipal ha advertido de que el pabellón no se ajustaría a la legalidad hasta que se ejecutase completo el PEID, ya que el proyecto de legalización se limita a la parcela del pabellón y no a todo el ámbito del plan.

El Gobierno local aprobó también con el único apoyo de Alternativa la adjudicación del Servizo de Axuda no Fogar, con la abstención de PP y Ciudadanos y los votos en contra de BNG y EU, que criticaron que los pliegos no garanticen atajar las deficiencias y la precariedad laboral. Se aprobaron también el reglamento para el servicio de agua y el de productividad del personal.