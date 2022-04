El Concello de Culleredo anuncia que reforzará el área de Urbanismo con un arquitecto y un técnico, cuando se acumulan 21 licencias pendientes de resolución solo en lo que va de año, además de los permisos atrasados del año pasado, y cuando la jefatura de Urbanismo se encuentra vacante desde que se trasladó a Obras el exresponsable, el arquitecto, que ha sido expedientado por seis meses sin empleo ni sueldo por un “proceso disciplinario interno”, afirma el Gobierno local, que elude dar más datos sobre las causas de la sanción. El Ayuntamiento asegura que el área “estará a pleno rendimiento a partir de este verano”, ya que prevé cubrir la plaza de arquitecto de forma inmediata a través de una lista de interinidad mientras no se ejecute la OPE (Oferta Pública de Empleo) para adjudicar la vacante de manera definitiva. La plaza de técnico, “en proceso de cobertura”, se resolverá a través de la OPE, con un proceso selectivo que prevé “inmediato”.

Las licencias pendientes de tramitar que se han presentado en lo que va de año son veinte más una de un edificio de nueva construcción, detalla el Gobierno local, que no pudo precisar las solicitudes atrasadas de ejercicios anteriores. Vecinos denuncian la demora que acumula la tramitación de licencias.

Dos afectadas acudieron este jueves al pleno ordinario, en el que la portavoz del PP, Izaskun García Gorostizu, pidió al Gobierno local que escuchara sus situaciones una ver terminada la sesión. “Yo solicité licencia de obra para reformar una casa en mayo y presenté todo en julio de 2021, y todavía no tengo contestación, y eso que, según entendí, tienen tres meses para responder”, explica Tania Mantiñán, natural de Sésamo, quien pretende regresar a la casa familiar en la que se crió, que necesita una reforma, asegura. “Tienen todo parado. En el pleno nos dijeron que lo van a solucionar. Llevamos esperando mucho tiempo. No puede ser que un Ayuntamiento como Culleredo esté así. Yo no pido pasar delante de nadie, pido que esto se mueva”, critica la afectada. “Están subiendo los intereses de las hipotecas y los materiales han subido una barbaridad en este tiempo”, denuncia.

Aida Castelo relata que entregó su solicitud para licencia de construcción de obra nueva “en octubre o noviembre” del año pasado y sigue sin noticias. “Abrieron la documentación, solo abrirla, pasados los tres meses en los que se supone que tienen que responder”, asegura esta afectada. “Pasamos de esperar porque tenían mucha carga de trabajo a saber que mi expediente está cogiendo polvo porque no hay quien lo mire, están sin arquitecto. Y la oposición para cubrir ese puesto de manera formal tendría que haber empezado el año pasado. Nos enfrentamos a que puede haber un retraso de tres años. Es completamente inaceptable”, denuncia. Castelo lamenta, además, que su asistencia al pleno se haya tratado de desvirtuar con una asociación ideológica al PP por parte de una página de Facebook que, según denunciaron los populares y el BNG, está vinculada a un dominio registrado por el alcalde. El Gobierno local, en nota de prensa, acusó al PP de “politizar nuevamente la cuestión, al acudir a la sesión con varias vecinas que solicitaron la palabra para preguntar ‘si este tema se iba a resolver’”.

“Yo le pregunté al alcalde, a través del Whatsapp que tiene a disposición de los vecinos, y me contestó una vez, y cuando le pregunté de qué plazo podíamos hablar, porque tenía a una constructora esperando y a un banco diciéndome que iban a subir los tipos de interés, y no contestó más. Y ahora que nos acusen [a ella y a Mantiñán] de que íbamos con un partido... Fuimos con la única persona que se acercó a preguntarnos”, sostiene la afectada. “Hacen un reduccionismo absurdo obviando el problema. Sigo sin saber si se va a solucionar este año”, lamenta.

La alcaldesa en funciones —en ausencia del titular, José Ramón Rioboo—, Lupe Pombo, y la con la concejala de Urbanismo, Marta Iglesias, atendieron a las vecinas, tomaron sus datos y se comprometieron a consultar ambos expedientes de obra. Eludieron avanzar la solución que ayer concretó el Ejecutivo.

El Gobierno local recordó ayer que el PP presentó un recurso de reposición “para tratar de dilatar el procedimiento lo máximo posible”, al oponerse a la creación del puesto de jefe del área de Urbanismo. Secretaría e Intervención habían informado de que la RPT contenía varios puntos ilegales. La justicia dictó el desestimiento hace un año.