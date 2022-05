La Xunta propone como complemento a la pasarela un plan de regeneración de la duna

La consultoría contratada por la Axencia Galega de Infraestructuras con motivo de la ejecución del proyecto de la Xunta de una pasarela peatonal y ciclista entre As Xubias (A Coruña) y Santa Cristina (Oleiros) elaboró un documento sobre los condicionantes ambientales de este ámbito en la desembocadura de la ría de O Burgo con la conclusión de que la ejecución de esta infraestructura “no afecta” a ninguna zona de especial protección de paisaje ni para las aves, ni está en la Rede Natura del ámbito marino ni se encuentra dentro de ningún espacio de interés natural ni de protección de avifauna.

No hace referencia no obstante a que el Plan de Ordenación do Litoral (POL) ubica justo en la Punta de Flecha donde se instalará la pasarela un punto de observación paisajístico ni que la Guía de Boas Prácticas de Intervención en Sistemas Duna-Praia no recomienda las pasarelas sobre dunas. Sí asegura que la pasarela “encajaría” con el POL por el hecho de que daría continuidad a los paseos marítimos y facilitaría conexiones.

Este estudio subraya también que el cordón dunar de la playa de Santa Cristina “está sometido a un intenso pisoteo”, lo que ha impedido la “reinstalación de verdaderas comunidades vegetales” y por eso solo hay “algunas especies aisladas”, entre ellas la Linaria polygafolia Hoffmanns&Link, pero no está presente la subespecie que está en peligro de extinción y que figura en el Catálogo gallego de Especies Amenazadas, la Linaria polygafolia aguillonensis (aunque está documentado que se producen hibridaciones entre ambas).

El proyecto del dragado de la ría de O Burgo, en su estudio ambiental, señalaba la presencia de la Linaria polygafolia y la situaba en el Catálogo gallego de especies amenazadas y además recomendaba delimitar los ejemplares existentes para “protegerlos e instalar un cartel informativo indicando la protección de la especie”.

El estudio ambiental de la consultoría contratada por la Xunta añade que además no se tiene previsto actuar en la zona donde se ubica la Linaria. Sin embargo, precisa que “como medida complementaria a la actuación de la pasarela” y con la participación de las diferentes administraciones implicadas, “se podría desarrollar un plan de regeneración dunar para este ecosistema fuertemente degradado”.

En este estudio se destaca además que la zona donde se prevé fijar la pasarela “apenas conserva la vegetación que antaño debió ocupar” la zona, y existe una “baja cobertura de las especies”. No obstante se aconseja que para “salvaguardar en la medida de lo posible” la vegetación dunar” cuando se realicen las obras se “deberían tomar medidas preventivas como el balizamiento de la zona de obras y acceso de equipos y maquinarias”.

Recuerda que existen especies invasoras en la duna, como la uña de gato y la margarita africana, y también subraya que la instalación de la pasarela sería “una oportunidad para abordar un plan de control de estas especies invasoras con “medidas de regeneración de la superficie”.

Se reconoce que la ría de O Burgo tiene una importante población de aves, unas 3.150 en el período invernal, de 45 especies habituales y 29 menos comunes, pero afirma que justo cuando más se va a usar la pasarela, de junio a septiembre, no están en la zona tantas aves.

El BNG llevará el proyecto al Parlamento

El Bloque presentará varias iniciativas en el Parlamento gallego en relación a la pasarela peatonal, entre ellas la petición de una copia del expediente porque lo desconocen incluso los concellos afectados, A Coruña y Oleiros. La diputada Mercedes Queixas criticó que para el Ejecutivo gallego sea una “prioridad” esta pasarela en lugar de otras cuestiones como reforzar servicios públicos, potenciar comercio local o mayor oferta de plazas públicas en centros de día. Queixas recuerda que expertos en medio ambiente y movilidad critican este proyecto por su grave impacto ambiental y alterar la forma natural de la playa además de que podría alterar las dinámicas de los fondos marinos y también la escasa vegetación dunar existente, entre ellas la Linaria.

Seoane rechaza el actual diseño de la pasarela

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, explicó ayer que el pasado viernes enviaron al Concello las recreaciones en 3D del diseño y ubicación de esta pasarela peatonal, después de una semana de anunciar el proyecto, y cree que si se ejecuta tal y como está previsto es “terrorífico”. Destacó que esta pasarela tendrá un fuerte impacto en la duna. “O la hacen de forma distinta o no lo apoyamos”; aseguró. El alcalde se reunirá mañana en A Coruña con un técnico que ha elaborado este proyecto de la pasarela, después de ser citados desde la Xunta, aunque Seoane criticó que no los recibiese directamente la conselleira.