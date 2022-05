O Concello de Oleiros festexa o Día das Letras Galegas o vindeiro 17 de maio cunha programación que se inicia este venres día 6 ás 20.30 horas coa proxeción do filme Sofía Casanova: a obreira do pensamento, no auditorio de A Fábrica. O sábado día 7 en As Torres de Santa Cruz celebraráse a Festa da Lingua, sesións de contos con música para nenos e nenas de 2 a 6 anos de idade. Tamén dende hoxe seguen as habituais sesións da programación de contacontos das bibliotecas municipais, dirixidos á rapazada de seis anos en diante. Tamén haberá diversas actividades de fomento da lectura e do emprego da lingua entre o alumnado nos colexios.