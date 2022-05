La Asociación de Empresarios del Polígono de Sabón ha desarrollado el proyecto Erasmus+ Unrecre (acrónimo de Emprender, Reciclar y Crear, en inglés), que busca fomentar el emprendimiento entre los alumnos de Secundaria y Bachillerato para que adquieran los conocimientos necesarios para crear su propia empresa y generar empleo y riqueza. Participaron estudiantes de colegios de Cerceda, Portugal y Grecia, que elaboraron un total de 30 propuestas de proyectos empresariales. En la jornada de hoy se expusieron las seis mejores en una jornada final celebrada en Arteixo.

Los alumnos crearon un total de treinta compañías

Los centros educativos que participaron en este curso son el colegio O Cruce, del concello de Cerceda; La Salle de Barcelos, en Portugal; y Geniko Lykeio, en Grecia. Los estudiantes aprendieron tanto los conceptos como la práctica de lo que supone la puesta en marcha de una empresa desde cero. Crearon un total de treinta compañías, diez por cada uno de los tres colegios que forman parte de esta iniciativa, “conociendo procedimientos administrativos, de organización interna, producción y comercialización de productos y servicios”, según explica la Asociación de Empresarios del Polígono de Sabón.

Los participantes realizaron todos los pasos que habría que dar en la vida real para emprender con un negocio propio. Elaboraron los estatutos, acudieron al banco y realizaron los pertinentes trámites ante notario, aunque evidentemente es como una especie de simulacro sin validez legal.

Además, se trabajaron conceptos como la economía circular —un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales—, cambio climático y responsabilidad social, con la meta de lograr futuros emprendedores responsables con el medio ambiente.

Los alumnos aprendieron todos los pasos para crear una empresa

Los alumnos elaboraron 30 proyectos, de los que se seleccionaron seis (dos por centro), que fueron presentados hoy en una jornada, que supuso el acto final del proyecto, realizada en el centro tecnológico de Sabón. Los estudiantes de Cerceda expusieron dos iniciativas: CCD Upcycling (broches y llaveros hechos con poliespan procedente de embalajes reutilizados, disuelto con acetona) y Gomerful (pulseras elaboradas con gomas de mascarillas y detalles elaborados con impresora 3D). Las dos propuestas del colegio La Salle de Barcelos fueron Willow Pillow (almohadilla cervical de frío y calor, elaborada con semillas y tejido reciclado) y Plant Me (tarjetas y otros materiales de cartón que se elaboran con semillas y se pueden plantar). Los estudiantes griegos, del colegio Geniko Lykeio, presentaron las iniciativas Little Flower Soap (elaboración de jabones a partir de aceite usado) y Second Garden (elaboración y envasado de compost).

Salidas culturales por Galicia y visita a la fabrica de Leyma

El programa diseñado por la Asociación de Empresarios del Polígono de Sabón para los alumnos cercedenses, portugueses y griegos que participan en esta iniciativa incluyó visitas culturales por las ciudades de A Coruña y Santiago de Compostela.

Además, pudieron conocer de primera mano las instalaciones de Leche Río, del grupo Leyma, en el polígono de Sabón. En la jornada del pasado se celebró en Cerceda una presentación de las 30 propuestas elaboradas por los estudiantes y hoy tuvo lugar la exposición de los seis mejores proyectos, que fueron elegidos por los propios centros educativos (dos por cada uno).