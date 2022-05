El Ayuntamiento de Oleiros celebrará mañana al mediodía el pleno forzado por los grupos de la oposición para exigir al Ejecutivo municipal que cumpla la normativa y celebre todos los meses sesiones plenarias.

El Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos se unieron para forzar la convocatoria de este pleno extraordinario después de que el Ejecutivo municipal de Alternativa dos Veciños decidiese no convocar las sesiones dos de los cuatro meses de este año 2022.

Los grupos coinciden plenamente en esta demanda. El grupo municipal del PP apela el derecho de los grupos de la oposición a participar y controlar la acción de Gobierno, además de trasladar a los plenos protestas y quejas vecinales mediante los ruegos y preguntas, o plantear mociones. Subraya que al no convocar plenos se “silencia a la oposición.

El PSOE coincide en los argumentos y ha solicitado además amparo a la Valedora do Pobo por la “vulneración de los derechos fundamentales de participación política” y los artículos de la Ley de Bases de Régimen Local así como el propio Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Concello, por la falta de convocatoria de un pleno ordinario al mes.

El socialista Jorge Pérez no acepta las explicaciones del alcalde, Ángel García Seoane, que defiende que no convoca los plenos cuando no hay asuntos que tratar para ahorrar al Concello el coste de las asistencias. El portavoz del PSOE recuerda que los grupos de la oposición tienen derecho a la participación política, como representantes electos de los ciudadanos, y a tener un pleno para presentar mociones y formular ruegos y preguntas.

No es la primera vez en este mandato en que los grupos de la oposición, salvo el BNG, suman fuerzas para convocar un pleno extraordinario. PP, PSOE y Ciudadanos se unieron también para forzar una sesión en octubre de 2021 para debatir sobre el estado de las infraestructuras de saneamiento y evacuación de aguas pluviales tras las inundaciones registradas.