Llegado a la política en 2019, como quinto en las listas, y con labores de Gobierno desde el inicio al entrar en la Corporación por la salida del excandidato —por discrepancias con la provincial—, Diego Alcantarilla afirma que aceptó la petición de sus compañeros de presentarse a secretario y portavoz “para servir a los vecinos y compañeros de partido”, “con ilusión y mucho trabajo por delante” y con la vista en las elecciones.

¿Cómo recibió su elección Miguel Ángel Gutiérrez?

La acata. Es una decisión, una directriz política de la agrupación, y al estar respaldada por los compañeros de la agrupación, la acata.

¿Por qué solo acata y no apoya?

No se quería presentar. Yo, antes de presentarme, lo hablé con todos. No se opuso en lo de secretario. Hubo un poquito más... como él era portavoz... No hay mal rollo ni nada, pero tampoco me dijo “enhorabuena”. Cuestionó cómo se comunicó.

¿Cómo queda la ejecutiva?

La secretaria de organización es Elena Rodríguez Casanova; la secretaria de política municipal, Josefa Vázquez Soto; el de administración y cuentas, Ricardo Quiroga; el vicesecretario general y responsable de programa electoral, Emilio Aguiar Rodríguez; la secretaría de Igualdade, Patricia Parcero Quiñoy; y la de relación con asociacionismo, Ana Rodríguez López.

¿Más cambios?

No. Al haber nuevo secretario, se decide hacer un cambio en la directriz política y que se le dé una nueva visión a lo que es el partido y al nuevo secretario general.

¿Qué cambio de directriz?

Un cambio de figura. Antes la visión del grupo como portavoz la tenía Miguel Ángel y, una vez que hay un cambio de secretario general, lo lógico es eso. Hay un cambio de directriz política y una nueva imagen y hay que aprovecharla.

¿Y en qué se va a traducir en la práctica? ¿Alguna idea concreta?

Considero que es lo que se debería hacer en los partidos, cambios y renovaciones.

¿Qué ideas concretas aportará?

En principio, lo que hay que hace es un cambio en las comunicaciones en redes sociales y luego, mucha movilidad y mucho acercamiento a los vecinos. Estaba un poco desactivada la actividad de la agrupación y yo soy una persona cercana, me gusta escuchar a la gente y, en política, es básicamente saber escuchar a los vecinos y ayudarles. Los principios básicos para ser político es ser responsable, hacer las cosas bien y ver, oír y callar.

Ahora, como portavoz, lo de callar...

Ahora se acabó. Cuando entras, lo coges con respeto. Te fijas en cómo hablan y se desenvuelven.

¿En quién se fija usted?

En los compañeros de agrupación, luego también en los de gobierno. Para coger lo bueno y evitar lo malo.

¿Qué es lo que quiere evitar?

Lo que peor he llevado hasta ahora ha sido la parte política: los plenos, saber entrar en el juego y expresarte ante tus compañeros.