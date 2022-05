La alcaldesa de Betanzos, la socialista María Barral, insta a la Consellería de Educación a acometer sin más demora las reformas pendientes en los centros educativos. La regidora sostiene que se trata de “mejoras que llevan años sin ser atendidas” , como la adecuación del segundo bloque del Vales Villamarín, “una construcción de los años setenta que precisa de una mejora integral” similar a la del primer bloque, que incluya el cambio de ventanas, mejoras en la iluminación y el pintado de los interiores.

El Gobierno local apela además a las “constantes filtraciones que se registran en el patio cubierto a raíz de una obra efectuada por la Xunta que no quedó bien”: “Sabemos que hay una partida para arreglar esta situación, pero no se da contratado por parte de la Consellería de Educación y no entendemos los motivos por los que se está retrasando”, lamenta Barral.

La regidora brigantina califica de “irrespetuosa” la actitud del conselleiro Román Rodríguez, al que acusa de desoír desde hace dos meses sus peticiones de una reunión. A las deficiencias del Vales Villamarín, María Barral suma las carencias de los institutos de As Mariñas y Francisco Aguiar. “No queremos ser mejor que nadie, pero no podemos entender que mientras que en centros de enseñanza con menor número de escolares se invierten miles de euros, estos centros siguen sin recibir lo que les corresponde a nivel de mejoras”, sostiene la regidora, que afirma que estos edificios no se modernizan desde hace “varios lustros”.