A escola Luís Seoane de Oleiros,adiantou o festexo das Letras Galegas 2022 á pasada semana. Fíxoo cunha chamada á comunidade educativa do centro para poder contar coa colaboración de familiares do alumnado e así, con pandeiretas, gaitas e tamboril, celebrouse unha xornada cunha alborada que recorreu as instalacións do centro. A festa no exterior do colexio contou con rapaces que apareceron ataviados coas súas mellores galas e as súas pandeiretas.