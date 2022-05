O Goberno local de Miño (PSOE) aclara que descarta “a día de hoxe” a eliminación da estrada da praia. O Executivo municipal fai esta matización ao fío da modificación do plan xeral no sector de Monte Piñeiro, que encara a súa avaliación ambiental e que recolle que esta proposta urbanística “permitirá dar os primeiros pasos no camiño da eliminación futura da vía que transcorre polo bordo da praia e que tanto dano ambiental está a provocar no futuro Espazo de Interese Natural Esteiro do Baxoi”.

O Goberno que preside Manuel Vázquez Faraldo sinala que se trata “simplemente dunha posibilidade que abriría a execución desta modificación urbanística” pero que, “a día de hoxe”, “o Concello de Miño non contempla de ningún modo”. O Executivo municipal destaca que a modificación urbanística permitirá crear alternativas para desconxestionar o tráfico na estrada da praia. O plan recolle accesos á nova urbanización pola rúa Cobo, ao comezo da Rúa Extremeiro e ao final da AP-9 cunha rotonda.