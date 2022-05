O Concello pon en marcha unha nova fase do programa Bergondo en feminino, co que pretende dar a coñecer a vida e traxectoria de varias mulleres do municipio.O Concello pon agora en marcha a actividade Camiñada Bergondo en Feminino, que consta de dous roteiros a pé para coñecer a vida das homenaxeadas en 2021 e 2022.

O primeiro roteiro será o sábado 28 de maio, de Ouces a Moruxo, para achegarse ás figuras de Antonia Pato, María Vázquez López e Indalecia Juana Pérez Mesa. A segunda, de Guísamo a Cortiñán, renderá tributo a Natividade Martínez de Pan e Carmen Miramontes Vidal.