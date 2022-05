Oleiros licita por tres millones de euros la senda peatonal y ciclista del río de San Pedro

Tal y como anunció la pasada semana el alcalde, el Ayuntamiento de Oleiros sacó a contratación con fondos propios, con un presupuesto total de 2,993.049 euros (impuestos incluidos) los trabajos para ejecutar el que es el proyecto más ambicioso del Gobierno local de los últimos años: la ejecución de casi cuatro kilómetros (en cada margen) de senda peatonal y ciclista al borde del río de San Pedro, desde la parroquia de Iñás hasta la de Nós. A lo largo del paseo de rehabilitarán molinos centenarios y lavaderos. El plazo para ejecutar la obra es de un año en esta primera fase (la segunda se ejecutará en 2023). El Ayuntamiento prevé adjudicar el contrato el próximo 16 de junio.

El regidor, Ángel García Seoane, tomó la decisión de licitar esta obra, que en el presupuesto de este año 2022 tiene una consignación de 2,1 millones, después de que la Xunta confirmase que no tenía encaje para recibir los fondos europeos Next Generation. El Concello ya tiene los permisos de Aguas y otros organismos además de poseer también los terrenos tras terminar de abonar el año pasado las expropiaciones.

El proyecto consiste en una senda en cada margen del río San Pedro de tres metros de anchura, con suelo natural de tierra y una capa de zahorra, con bordillos de madera y con pintado de varios pasos de peatones. Todo a lo largo del paseo se instalarán bancos y papeleras de madera y paneles informativos, además de fuentes y tres cubrecontenedores de madera. El proyecto incluye la instalación de varias pasarelas de madera, que irán pilotadas.

Se ejecutarán tres áreas de descanso con firme de hormigón calado en forma de celosía: una en el cruce de rúa Estío con rúa do Faro; otra entre la urbanización de Mesón da Auga y el campo de fútbol de San Pedro; y la tercera al otro lado de la finca Las Cadenas, junto a la rúa Traballo, donde están los molinos de carbón y de agua, ya municipales.

En estas áreas habrá módulos con aseos, aparcabicicletas, fuentes adaptadas, mesas de picnic y papeleras elaboradas con material reciclado. Se plantarán alrededor varios ejemplares de aligustre de Japón.

En una de estas tres áreas, la más cercana a O Seixal, existirá espacio de estacionamiento para autocaravanas, con enganche a gua potable y vaciado, además de un área para carga de vehículos eléctricos. En las tres zonas se instalará iluminación, también nocturna con luz LED, además de poner una instalación solar fotovoltaica que alimentará el área de recarga de vehículos eléctricos.

Esta senda fluvial discurrirá por las calles rúa da Vila, rúa do Faro, rúa Valiño, Manuel Murguía, rúa de Anido y rúa do Traballo, Camiño dos Muíños y Camiño do Muíño. Su ejecución requiere demoler ocho cierres de fincas (de hormigón o alambre), además de un alpendre y tirar un molino derruido y sin interés.

Los trabajos incluyen conexiones de agua potable, evacuaciones de agua de las fuentes públicas y de los aseos para conectar con las tuberías de la red municipal, además de instalar una red de evacuación para el agua de lluvia.

El pliego del contrato muestra que el Concello oleirense no valorará la oferta económica más baja, sino la que ofrezca una mejor ejecución, por eso al precio solo le otorga un 10% de puntuación.

El 50% de la valoración de las ofertas será por el programa de trabajo que presenten (memoria explicativa, gráfico de ejecución de las unidades de obra y condicionantes externos, calidad del equipo); un 35% de la puntuación se otorgará a las mejoras (en la inspección y limpieza de drenajes, reposición de muros, limpieza de cauces del río, control de calidad, etc).