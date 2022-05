Los Zigarros, Los Peawees, Dakidarría, Agoraphobia, Zenzar, Burning y Costas son los grupos por los que apuesta el Ayuntamiento para la XXX del festival Rock in Cambre. El Concello acaba de sacar a licitación la contratación artística de la cita, que se celebrará los días 12 y 13 de agosto tras dos años de parón por la emergencia sanitaria de la COVID-19.

Los conciertos serán en las noches y madrugadas de viernes a sábado y de sábado a domingo, entre las 22.00 y las 04.00 horas, aproximadamente. Está previsto que se suban al escenario los grupos de teloneros (dos agrupaciones por día), una banda local elegida por el propio Concello (Inadaptados el viernes, 12 de agosto, y Hemacaos el sábado, día 13) y, por último, los siete grupos del panorama rockero a nivel gallego, nacional e internacional.

Las actuaciones de Hemacaos e Inadaptados y Hemacaos conmemoran las tres décadas de vida del Rock in Cambre, ya que ambos grupos vieron nacer el festival, en 1992. La antesala del Rock in Cambre se celebrará el 7 de agosto con el I Rock Infantil “Rockambreir@s”, una nueva iniciativa que pretende “llevar la pasión por el género a los niños y niñas” para que la “tradición y apego al rock” de Cambre “cuente con relevo generacional”, afirma la concejala de Cultura, Mónica Varela. La edila sostiene que “la historia y el recuerdo de los treinta últimos años tendrá un gran peso en esta nueva edición do festival”, que vuelve a las fechas habituales hace años, la segunda semana de agosto.