Mañá sábado o programa Apego de fomento do galego dende as idades máis curtas incluirá un concerto infantil no auditorio de A Fábrica en Perillo. É un espectáculo dirixido a nenos e nenas de 0 a 3 anos de idade e que se denomina Letras pequerrechiñas. Comenzará ás seis da tarde. As familias interesadas en acudir a este espectáculo poden inscribirse na páxina web municipal para dar os datos persoais.