Sara Arrojo asumirá las riendas del área de Benestar, Servizos Sociais e Igualdade tras la renuncia de Isa Reimúndez, que comunicó la pasada semana su decisión de renunciar a su acta por motivos laboraes tras siete años de dedicación al Concello. La nueva edil del BNG tiene 21 años y finaliza la carrera de Traballo Social.

El BNG de Sada reveló hoy la identidad de la sustituta, que ocupaba el noveno puesto de la candidatura.

La formación agradeció la "magnífica" labor realizada durante todos estos años por Isa Reimúndez. "Seguirá a participar activamente do traballo da nosa organización en Sada, agora xa desde fóra do ámbito institucional mais co mesmo nivel de compromiso co proxecto", apuntan en un comunicado.

El grupo municipal del BNG seguirá formado por dos mujeres y Laura Rodríguez asumirá la portavocía.