“Igual es un poco idealista, pero si puedo ayudar a nuestros vecinos, me gustaría poder pelear por esto”

La concejal Patricia Boedo acaba de asumir el cargo de portavoz municipal del PSOE de Arteixo, en sustitución de Simón López, con el objetivo de dar un impulso a la actividad política del partido con la vista puesta en las elecciones municipales de 2023. Es vecina de Meicende y es edil socialista desde 2019. Además, ejerció de profesora durante seis años en el colegio San Xosé Obreiro, donde fue jefa de estudios, y en la actualidad es maestra especialista en audición y lenguaje en el Ponte dos Brozos.

¿Cómo afronta su nuevo cargo de portavoz del PSOE de Arteixo?

Pues con mucha ilusión y al mismo tiempo con nervios, que supongo que es lo normal cuando empiezas en estas cosas. Eres consciente de la responsabilidad que tienes encima, de que tienes la confianza de tus compañeros y de que no quieres defraudarlos.

¿Se imaginaba en algún momento que iba a acabar de portavoz municipal o fue una sorpresa?

No, la verdad es que no me lo había planteado en todo este tiempo. Tengo dos niños y voy a cien siempre y es algo que no me había planteado desde el principio. Surge la oportunidad y a veces hay que decidirse y dar un paso adelante.

¿Qué objetivos se marca de aquí a las elecciones municipales?

Trabajar, trabajar mucho, trabajar mucho más todavía y sobre todo, retomar algo que con la pandemia hemos perdido, que no nos ha dejado todo esto, que es el contacto con la gente y escuchar a nuestros vecinos, saber qué necesitan y ayudarlos en todo lo posible. Gracias a lo que escuchemos, plantearnos y planificar nuestro futuro. Hay que pelear y luchar. Hay que intentar darle la vuelta a este gobierno que está dejando atrás muchas cosas y que no está atendiendo correctamente.

¿Por ejemplo?

Tendríamos que centrarnos más en temas como educación, sanidad, los centros sociales no tienen actividad cultural, dotar de servicios y programas... Podríamos hacer una entrevista solo de esto, de cosas que se están dejando abandonadas.

¿Cómo harían ustedes si tuviesen la oportunidad de gestionar? Por ejemplo, con los centros sociales.

Habría que dinamizarlos y darles más presencia. No es solo abrirlos y que puedan estar allí, habría que dar actividades reales e incluir a todas las edades, tenemos que intentar que sea un centro con vida. No es solo abrirlo y que quede abierto.

¿Por qué decidió entrar en política?

Es un tema que me llama la atención. Me parece que se pueden hacer muchas cosas y que se puede escuchar a la gente y podemos pelear por ayudar y por hacer un Arteixo mejor. Igual es un poco idealista, pero si puedo ayudar a que todo sea más fácil para nuestros vecinos, me gustaría poder pelear por esto.

¿Cómo califica el trabajo de Simón López como portavoz?

Muy bueno, como portavoz y como persona.

¿Quién va a ser el candidato o la candidata en las municipales?

Ahora no toca. Estamos centrados en sacar adelante este año.