El Concello de Arteixo ha sacado a concurso por 499.758 euros (con impuestos) la reforma del skate park de la zona escolar y del área deportiva, que incluye juegos de calistenia, freestyle y bowl. Este renovado enclave deportivo se habilitará en las inmediaciones de la piscina, el polideportivo y el campo de fútbol, entre la Avenida Arsenio Iglesias y el río.

El Ayuntamiento complementará esta zona de ocio con la instalación de un espacio para el descanso. El área dispondrá de un merendero y se ubicará en las proximidades del río de Arteixo.

La superficie del ámbito es de 6.048 metros cuadrados y 2.098 se destinarán a zona verde, en el límite con el río. El área de skate que sustituirá a la actual, muy deteriorada, dispondrá de alrededor de 1.100 metros cuadrados y tres espacios diferenciados para la práctica del patinaje.

El nuevo espacio deportivo se ubicará en el mismo solar donde estaban previstas las pistas de atletismo, que no se llegaron a realizar en 2012 debido a una elevada contaminación por fluoruros.

El alcalde, Carlos Calvelo, afirmó entonces que este entorno quedaría destinado a “cualquier proyecto que no requiera trabajos de cimentación” para no entrar “en contacto con los fluoruros” que contaminan el terreno. El regidor indicó ahora que esta área de skate y calistenia se ejecutará en esta nueva zona deportiva porque no será necesario realizar excavaciones. La obra, apunta, se realizará sobre el “sustrato” actual. La obra acaba de salir a contratación. El plazo de ejecución que fija el pliego es de 7 meses a contar desde la firma del acta de replanteo.