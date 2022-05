La gestora de la piscina pagará 260.000 euros a Arteixo por recibos de la luz de 2015 a 2018

El Concello de Arteixo acaba de aceptar la propuesta formulada por la concesionaria de la piscina de Arteixo, Aquafit Gestión (BeOne), para hacer frente a los pagos pendientes por el consumo de electricidad del complejo deportivo correspondientes a los años comprendidos entre 2015 y 2018. Durante este periodo la instalación no contaba con un contador propio, ya que el existente recogía a mayores el suministro del pabellón y los campos de fútbol, con lo no se abonaron los recibos al no existir mediciones reales. Hace cuatro años el Gobierno local creó cuatro contratos diferentes para este suministro y se regularizó esta situación.

Meicende se zambulle en la piscina La empresa está obligada a asumir los gastos de suministro de agua, luz, gas, combustible, servicio de limpieza y recogida de basuras, según establece el contrato suscrito con el Concello para la gestión del recinto. Desde 2018 la firma asume el pago de estas facturas, pero quedaban pendientes de abonar los de los tres años anteriores. El 22 de octubre del pasado año la concesionaria presentó un escrito con una propuesta con estimaciones de los importes por los consumos de luz del complejo deportivo. En concreto, cuantificó estos gastos en 260.473 euros (215.267 sin IVA). El Concello, tras analizar estudios económicos de piscinas de otros concellos, concluyó que la propuesta es “válida y ventajosa para los intereses” municipales.