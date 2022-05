El Concello de Sada ha abierto el concurso para contratar el servicio de atención temprana por un período de dos años (prorrogable otros dos) por 246.218 euros anuales. Se trata de una prestación dirigida a niños de 0 a 6 años con trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos. El servicio se prestará en un local adscrito a Servizos Sociais ubicado en la calle A Lagoa, de lunes a viernes en horario de mañana y tarde (de 08.00 a 14.30 horas y de 14.30 en adelante).

El pliego establece que será una entidad de iniciativa social la que lleve las riendas de este servicio, que incluirá un diagnóstico y valoración de los trastornos y actividades para el desarrollo psicomotor, cognitivo, de lenguaje, autonomía o social y afectivo de los pequeños.

El equipo debe estar formado por un psicólogo que asumirá las tareas de coordinación, un terapeuta ocupacional y un logopeda. El personal deberá estar especializado en desarrollo infantil y atención temprana o acreditar experiencia de al menos dos años en el ámbito de atención a niños de 0 a 6 años.

El pliego establece que los menores que podrán derivarse a este servicio municipal de atención temprana serán alrededor de cuarenta. El Concello prevé prestar anualmente 1.720 horas de psicología y otras tantas de logopedia y terapia ocupacional.

La entidad que resulte adjudicataria deberá realizar además una serie de actividades complementarias, desde la elaboración de materiales y recursos para las familias y los centros educativos a campañas de sensibilización en colaboración con otras entidades de iniciativa social.

Piscina de O Castro

El Concello de Sada ha sacado también a concurso por 22.986 euros el servicio de socorrismo y mantenimiento de la piscina Pía do Loureiro, en el recinto de Cerámicas do C astro.

La piscina reabrirá sus puertas esta temporada estival tras el parón por la pandemia de COVID-19. La instalación permanecerá abierta entre el 1 de julio y el 15 de septiembre en horario de 12.00 a 20.00 horas. La empresa adjudicataria deberá asumir el socorrismo y las labores de mantenimiento del complejo.